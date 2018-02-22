Швеція може закупити в США системи ППО Patriot

Вашингтон і Стокгольм очікують переговори щодо ціни на системи протиповітряної оборони

Державний департамент США схвалив продаж 4 комплектів системи протиповітряної оборони Patriot Швеції. Загальна сума даної домовленості може складати 3,2 млрд. доларів. Про це повідомляє видання Defense News. [READ_MORE] Про відповідний намір закупити системи Patriot уряд Швеції повідомив в листопаді 2017 року. Проте Стокгольм очікував, що



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ППО Patriot

Вашингтон і Стокгольм очікують переговори щодо ціни на системи протиповітряної оборони

Державний департамент США схвалив продаж 4 комплектів системи протиповітряної оборони Patriot Швеції. Загальна сума даної домовленості може складати 3,2 млрд. доларів. Про це повідомляє видання Defense News.

Про відповідний намір закупити системи Patriot уряд Швеції повідомив в листопаді 2017 року. Проте Стокгольм очікував, що вартість угоди складе до 1,2 млрд. доларів. Очікується, що вартість 4 комплектів зенітно-ракетної системи зменшиться по мірі проведення переговорів між США і Швецією.

Загалом же Швеція має намір придбати 4 радари AN/MPQ-65, 4 системи управління, 12 пускових установок, 100 ракет GEM-T і 200 ракет MSE. Загальним виконавцем контракту буде компанія Raytheon, в той час як за виробництво ракет відповідатиме компанія Lockheed Martin.

Паралельно із Швецією також Румунія і Польща на сьогодні перебувають на різних стадіях переговорів щодо отримання систем Patriot. Загалом же на сьогодні 13 країн світу мають на озброєнні дану систему ППО.