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    Швеція може закупити в США системи ППО Patriot

    Вашингтон і Стокгольм очікують переговори щодо ціни на системи протиповітряної оборони
    Державний департамент США схвалив продаж 4 комплектів системи протиповітряної оборони Patriot Швеції. Загальна сума даної домовленості може складати 3,2 млрд. доларів. Про це повідомляє видання Defense News. [READ_MORE] Про відповідний намір закупити системи Patriot уряд Швеції повідомив в листопаді 2017 року. Проте Стокгольм очікував, що
    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    ППО Patriot
    ППО Patriot

    Вашингтон і Стокгольм очікують переговори щодо ціни на системи протиповітряної оборони

    Державний департамент США схвалив продаж 4 комплектів системи протиповітряної оборони Patriot Швеції. Загальна сума даної домовленості може складати 3,2 млрд. доларів. Про це повідомляє видання Defense News.

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    Про відповідний намір закупити системи Patriot уряд Швеції повідомив в листопаді 2017 року. Проте Стокгольм очікував, що вартість угоди складе до 1,2 млрд. доларів. Очікується, що вартість 4 комплектів зенітно-ракетної системи зменшиться по мірі проведення переговорів між США і Швецією.

    Загалом же Швеція має намір придбати 4 радари AN/MPQ-65, 4 системи управління, 12 пускових установок, 100 ракет GEM-T і 200 ракет MSE. Загальним виконавцем контракту буде компанія Raytheon, в той час як за виробництво ракет відповідатиме компанія Lockheed Martin.

    Паралельно із Швецією також Румунія і Польща на сьогодні перебувають на різних стадіях переговорів щодо отримання систем Patriot. Загалом же на сьогодні 13 країн світу мають на озброєнні дану систему ППО.

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