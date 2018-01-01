Швеція готова відправити своїх миротворців на Донбас

Швеція була запропонована як можлива провідна країна в миротворчій місії у доповіді на замовлення колишнього глави НАТО Андерса Фон Расмуссен

Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід. Про це міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Reuters. «Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для



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Швеція була запропонована як можлива провідна країна в миротворчій місії у доповіді на замовлення колишнього глави НАТО Андерса Фон Расмуссен

Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.

Про це міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Reuters.

«Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми зрозуміємо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього», — сказав він.

Агентство зазначає, що як країна, що не є членом НАТО, Швеція була запропонована як можлива провідна країна в миротворчій місії у доповіді на замовлення колишнього глави НАТО Андерса Фон Расмуссена, нині радника президента України Петра Порошенка.

Зазначається, що звіт був представлений посадовим особам, зокрема спеціальному представнику США в Україні Курту Волкеру в суботу.

Напередодні під час виступу у Мюнхені український президент Петро Порошенко заявив, що у Москви є шанс - піти на компроміс і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, зокрема й щодо неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону. За його словами, Москва хоче обмежити присутність місії лише лінією розмежування і наділити її тільки функціями супроводу.

У Мюнхені нині триває другий день роботи Міжнародної конференції з питань безпеки. Конференція завершиться 18 лютого.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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