Шведські депутати здивовані, чому Зеленський не призначив на високі посади жінок – Геращенко



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Геращенко та шведські депутати під час зустрічі обговорили гендерні квоти, які «обов‘язково треба вводити» Фото: Facebook Ірини Геращенко

Віце-спікер Ірина Геращенко провела зустріч з депутатами зі Швеції

Перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко заявила, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.

Про це вона написала 23 травня у Facebook.

«Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента - жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов‘язково треба вводити , можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці», - зазначила Геращенко.

Зазначимо, що в керівництві Адміністрації президента Петра Порошенка теж не було жінок.

Як відомо, раніше указом президента заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента.

Згодом Зеркаль частково пояснила, чому відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що і надалі працюватиме на цій посаді.