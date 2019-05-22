Зеркаль відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента, — ЗМІ



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З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль

З сайту президента України зник указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.

Зазначимо, указ №309/2019 був підписаний президентом Володимиром Зеленським та опублікований у вівторок, 21 травня.

Наразі даного указу немає на сайті президента.

Як повідомили джерела РБК-Україна в АП, Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.