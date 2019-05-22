  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеркаль відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента, — ЗМІ

    • Розсилка
    Зеркаль відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента, — ЗМІ

    З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль

    З сайту президента України зник указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.

    Зазначимо, указ №309/2019 був підписаний президентом Володимиром Зеленським та опублікований у вівторок, 21 травня.

    Наразі даного указу немає на сайті президента.

    Як повідомили джерела РБК-Україна в АП, Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

    На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. 

    Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
    Читайте також
    Адміністрація Президента політика адвокат президент Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ