Зеркаль заявила, що продовжить працювати заступником глави МЗС



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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль: Посади важливі у контексті досягнення цілей, моєю ціллю є просування та захист інтересів України. А кар’єрні рішення не мають йти врозріз з власними цінностями та принципами

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що і надалі працюватиме на цій посаді. Про це вона написала у середу на своїй сторінці у Facebook.

«Для того, щоб зняти усі застереження та занепокоєння після всіх кадрових указів з моїм ім‘ям. Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те, чим я займалася, займаюся і, сподіваюсь, далі буду займатися», - наголосила вона.

Зеркаль нагадала що всі важливі проекти її професійного життя стосуються утвердження верховенства права в Україні, у відносинах з партнерами і в світі. «Це тривалі процеси, які вимагають витримки і виваженості», - додала вона.

«Хочу подякувати всім за теплі відгуки у контексті мого можливого призначення та за довіру. Можливо, це колись і станеться. Посади важливі у контексті досягнення цілей, моєю ціллю є просування та захист інтересів України. А кар’єрні рішення не мають йти врозріз із власними цінностями та принципами. Тому, після проведеної інавгурації, підготовки та проведення 19 двосторонніх зустрічей президента, продовжую реалізацію визначених завдань та задумів в Міністерстві закордонних справ. У нас багато викликів, справ та ідей, якими треба займатись щодня», - підкреслила Зеркаль.

Вона також зазначила, що зовнішня політика - спільна справа президента та МЗС. «Тому взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда, і країна в нас одна», - написала заступниця міністра.

За словами Зеркаль, наступний важливий пункт у її календарі - 25 травня, коли Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі оголосить рішення щодо українських військових кораблів та моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, вчора указом президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента. У прес-службі глави держави поки не коментують цю ситуацію.

Згодом Зеркаль частково пояснила, чому відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента. «Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати — питання не в посаді», - зазначила вона.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.