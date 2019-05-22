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    Зеркаль пояснила, чому відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента

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    Олена Зеркаль - Зеркаль пояснила, чому відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента
    Олена Зеркаль
    Фото: facebook.com/lana.zerkal

    «Наразі можу сказати — питання не в посаді», — написала Олена Зеркаль у Facebook

    Олена Зеркаль частково прояснила ситуацію з відмовою від посади заступника голови Адміністрації президента.

    «Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати — питання не в посаді», — написала вона у Facebook.

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    Слід додати, що під її постом залишив коментар народний депутат Сергій Висоцький.

    «Лана, гідна позиція у відповідь на «мирний референдум». Тисну руку», — написав нардеп.

    Ймовірно, мова йде про заяву глави АП Андрія Богдана про ймовірність винесення на референдум питання досягнення мирних домовленостей з Росією.

    Нагадаємо, вчора указом президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента. У прес-службі глави держави поки не коментують цю ситуацію.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

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