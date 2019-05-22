Зеркаль пояснила, чому відмовилася бути заступником голови Адміністрації президента



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Олена Зеркаль Фото: facebook.com/lana.zerkal

«Наразі можу сказати — питання не в посаді», — написала Олена Зеркаль у Facebook

Олена Зеркаль частково прояснила ситуацію з відмовою від посади заступника голови Адміністрації президента.

«Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати — питання не в посаді», — написала вона у Facebook.

Слід додати, що під її постом залишив коментар народний депутат Сергій Висоцький.

«Лана, гідна позиція у відповідь на «мирний референдум». Тисну руку», — написав нардеп.

Ймовірно, мова йде про заяву глави АП Андрія Богдана про ймовірність винесення на референдум питання досягнення мирних домовленостей з Росією.

Нагадаємо, вчора указом президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента. У прес-службі глави держави поки не коментують цю ситуацію.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.