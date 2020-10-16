Швейцарія ввела санкції проти РФ через Керченський міст
Швейцарія включила до списку санкцій кількох громадян Росії і компаній, які брали участь в будівництві мосту
Швейцарія ввела санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту. Про це йдеться в документах Швейцарського секретаріату економіки.
Так, до списку санкцій увійшли гендиректор Гранд Сервіс Експрес Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії Будгазмонтаж Леонід Риженькін.
Крім цього, під санкції потрапили Ленпромтранспроект, Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.
Санкції забороняють в тому числі експорт товарів подвійного призначення, ведення фінансових операцій без відповідного дозволу, укладення нових бізнес-контрактів.
Нагадаємо, що в окупованому Криму визнали: скандальний керченський міст - це шлюз для проникнення коронавірусу з Росії.