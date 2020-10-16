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    Швейцарія ввела санкції проти РФ через Керченський міст

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    <span>Крім ЄС санкції за Керченський міст ввели Великобританія і Швейцарія</span> - Швейцарія ввела санкції проти РФ через Керченський міст
    Крім ЄС санкції за Керченський міст ввели Великобританія і Швейцарія

    Швейцарія включила до списку санкцій кількох громадян Росії і компаній, які брали участь в будівництві мосту

    Швейцарія ввела санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту. Про це йдеться в документах Швейцарського секретаріату економіки.

    Так, до списку санкцій увійшли гендиректор Гранд Сервіс Експрес Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії Будгазмонтаж Леонід Риженькін.

    Крім цього, під санкції потрапили Ленпромтранспроект, Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

    Санкції забороняють в тому числі експорт товарів подвійного призначення, ведення фінансових операцій без відповідного дозволу, укладення нових бізнес-контрактів.

    Нагадаємо, що в окупованому Криму визнали: скандальний керченський міст - це шлюз для проникнення коронавірусу з Росії.

    санкції експорт Швейцарія залізниця міст Керченський міст
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