Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст



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23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України

Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку.

Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Фінляндії у Twitter.

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 23 грудня 2019 р.

Як відомо, Євросоюз назвав проголошене Росією завершення будівництва Керченського мосту ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. На рейковому автобусі Путін проїхав із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Представництво президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.