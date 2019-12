Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України

Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку.

Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Фінляндії у Twitter.

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w