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    Окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу

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    Електрички в п'ятницю і у вихідні дні будуть ходити з Керчі в Анапу і назад три рази в день - Окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу
    Електрички в п'ятницю і у вихідні дні будуть ходити з Керчі в Анапу і назад три рази в день

    На лінії через Кримський міст курсуватимуть рейкові автобуси

    З окупованої Керчі в російську Анапу запустили залізничне сполучення.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Зазначається, що перевезеннями займається «Південна приміська пасажирська компанія».

    На лінії через Кримський міст курсуватимуть рейкові автобуси. Вони зв'яжуть регулярним сполученням населені пункти на обох берегах Керченської протоки.

    Рейкові автобуси в п'ятницю і у вихідні дні будуть ходити з Керчі в Анапу і назад три рази в день. Час у дорозі становитиме дві години.

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    Нагадаємо, 23 грудня 2019 року президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

    25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

    До слова, пасажири першого поїзда через Керченський міст потрапили в базу «Миротворця».

    Представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

    Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

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