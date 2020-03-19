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    Суспільство

    В окупованому Криму визнали: скандальний керченський міст - це шлюз для проникнення коронавірусу з Росії

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    Окупаційна влада не може організувати на мосту тотальну перевірку на коронавірус - В окупованому Криму визнали: скандальний керченський міст - це шлюз для проникнення коронавірусу з Росії
    Окупаційна влада не може організувати на мосту тотальну перевірку на коронавірус

    Поки неможливо перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в Крим мостом з Краснодарського краю, - голова окупаційної влади Криму

    Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов назвав Кримський міст ахіллесовою п'ятою Росії в плані захисту від нового коронавіруса. Відповідну заяву він зробив на нараді, присвяченій проблемі поширення COVID-19, повідомляють росЗМІ.

    За його словами, основна проблема полягає в тому, що поки неможливо перевіряти на коронавірус всіх, хто в'їжджає в Крим мостом з Краснодарського краю.

    «Якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні», - сказав він.

    Керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, в свою чергу, уточнила, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси.

    19 березня Аксьонов повідомляв про відсутність на окупованому півострові випадків зараження коронавірусів.

    Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, у Росії повідомили про першу смерть від коронавірусу.

    Також у Росії за добу зареєстрували 52 нових випадки коронавірусу 

    Напередодні повідомлялося про 147 інфікованих Covid-19 у Росії.

    Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

    Крим Росія смерть міст Керченський міст Кримський міст коронавірус
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