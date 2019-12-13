Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік
У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн)
Федеральна рада Швейцарії 13 грудня продовжила на рік превентивне замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення.
Про це повідомило у Twitter Посольство Швейцарії в Україні.
«Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною», - йдеться у повідомленні.
Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 13, 2019