Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік



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Віктор Янукович втік з України в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн)

Федеральна рада Швейцарії 13 грудня продовжила на рік превентивне замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення.

Про це повідомило у Twitter Посольство Швейцарії в Україні.

«Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 13, 2019