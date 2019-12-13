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    Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік

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    Віктор&nbsp;<span>Янукович&nbsp;</span>втік з України в лютому 2014 року<span>&nbsp;після масових розстрілів у центрі Києва</span> - Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік
    Віктор Янукович втік з України в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва

    У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн)

    Федеральна рада Швейцарії 13 грудня продовжила на рік превентивне замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення.

    Про це повідомило у Twitter Посольство Швейцарії в Україні.

    «Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною», - йдеться у повідомленні.

    Через ситуацію в Україні у лютому 2014 року Федеральна рада Швейцарії оголосила про замороження рахунків Януковича та його оточення. Ідеться про активи на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше 69 млн дол.). Відтоді швейцарський орган щороку продовжував замороження цих активів.

    Віктор Янукович Швейцарія гроші
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