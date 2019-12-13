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    «Фінансувати українських військових нема з чого». Росіяни дізнались, скільки заробляє Ротару

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    У листопаді стало відомо, що Софія Ротару повернеться у Росію на зйомки музичної премії &laquo;Пісня року&raquo;, а також виступить на фестивалі &laquo;Легенди Ретро FM&raquo; - «Фінансувати українських військових нема з чого». Росіяни дізнались, скільки заробляє Ротару
    У листопаді стало відомо, що Софія Ротару повернеться у Росію на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди Ретро FM»
    Фото: @sofiarotaru.official

    Концертний директор також розкрив суму гонорару Ротару - 50 тисяч євро

    Російський концертний директор співачки Софії Ротару Сергій Лавров прокоментував чутки про те, що артистка фінансує українських військових, і пояснив її відмову приїжджати в Росію під час воєнного стану в Україні. Його слова передає російське видання «Собеседник».

    За словами Лаврова, на фінансування військових у виконавиці навіть немає грошей. «Ротару спонсорує свою сім'ю. У неї п'ять братів і сестер, діти і внуки, яких треба поставити на ноги. Вона в минулому році купила трактор своєму братові. Потім, звідки у неї гроші? Не забувайте, що їй 72 роки», - зазначив він.

    Концертний директор також розкрив суму гонорару Ротару - 50 тисяч євро. «Але відніміть від них витрати на колектив, на запис нових пісень, на костюми», - додав він, підкресливши, що, «навіть якщо б у неї і були гроші, вона все одно б не спонсорувала війну».

    У листопаді стало відомо, що Ротару повернеться у Росію на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди Ретро FM». Тоді публіцист Анатолій Вассерман заявив, що частина заробітку Ротару піде на спонсорування «київських терористів».

    У 2018-му артистка відмовилася виступати у Росії, нібито через те, щоб «щоб не розпалювати ситуацію і не провокувати радикально налаштованих співвітчизників».

    Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

    17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.

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