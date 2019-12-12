Заробітчани переказали цього року в Україну майже $10 мільярдів



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За словами глави НБУ, є тенденція, яка свідчить про сповільнення темпів міграції з України

За десять місяців поточного року обсяг надходжень до України з-за кордону від трудових мігрантів склав майже 10 млрд доларів США. Про це під час брифінгу у четвер сказав заступник голови Набанку Дмитро Сологуб..

«Щодо надходжень від мігрантів та дивідендів, по приватним переказам з-за кордону наразі є актуальна цифра за 10 місяців і це 9,7 млрд доларів – це майже як минулого року, там було на 7% нижче. На кінець року ми очікуємо приблизно 11,5 млрд доларів, що також відповідає показникам минулого року», - сказав Сологуб.

З його слів, це говорить про те, що тенденцію відпливу робочої сили за кордон майже зупинились – ми не маємо наразі цього фактору.

«Щодо дивідендів, наразі цифра близька до 3 млрд, і це десь відповідає минулому року, навіть трохи нижче», - додав заступник голови НБУ.

Також 12 грудня глава Нацбанку повідомив, що МВФ не підпише цього року нову програму для України. Крім того, в НБУ назвали умови МВФ щодо отримання Україною фінансування.

«Під час спілкування з місією МВФ починаючи з травня, потім у вересні і зараз, коли місія перебувала у Києві, багато домовленостей, які передували Staff Level Agreement , були виконані зі сторони України. Залишились незначні технічні моменти. Я б окреслив декілька з них – це в першу чергу закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у фонді гарантування… Друге – це створення єдиних юридичних осіб – податкової і митної служби», - сказав Яків Смолій.