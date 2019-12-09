Росія збільшила «борг Януковича» до $4,5 мільярда
Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочинає слухання у справі щодо так званого боргу Януковича
Міністерство фінансів Росії оцінює розмір заборгованості за так званим «боргом Януковича» перед Росією в 4,5 млрд доларів через «нараховані відсотки».
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ.
«На сьогодні сума вимог Російської Федерації з урахуванням нарахованих відсотків становить близько 4,5 млрд дол. США», - йдеться в повідомленні російського відомства.
Верховний суд Великої Британії 9 грудня починає слухання у справі про «борг Януковича» перед Росією на 3 млрд доларів США. Самі ж слухання будуть проходити до 12 грудня. Раніше 11 листопада 2018 року компанія The Law Debenture Trust, яка представляє інтереси РФ як власника випуску євробондів України на 3 млрд дол., за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду країни щодо аргументу України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони. 22 січня 2018 року Апеляційний суд Великої Британії почав розгляд скарги на рішення суду щодо спору з Росією про борг у 3 млрд дол., які Кабмін експрезидента Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.
У грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулася з цим позовом проти України в інтересах Російської Федерації.