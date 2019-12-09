Росія збільшила «борг Януковича» до $4,5 мільярда



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У грудні 2013 року Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту, який згодом став предметом судового позову





Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочинає слухання у справі щодо так званого боргу Януковича

Міністерство фінансів Росії оцінює розмір заборгованості за так званим «боргом Януковича» перед Росією в 4,5 млрд доларів через «нараховані відсотки».

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ.

«На сьогодні сума вимог Російської Федерації з урахуванням нарахованих відсотків становить близько 4,5 млрд дол. США», - йдеться в повідомленні російського відомства.

Верховний суд Великої Британії 9 грудня починає слухання у справі про «борг Януковича» перед Росією на 3 млрд доларів США. Самі ж слухання будуть проходити до 12 грудня. Раніше 11 листопада 2018 року компанія The Law Debenture Trust, яка представляє інтереси РФ як власника випуску євробондів України на 3 млрд дол., за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду країни щодо аргументу України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони. 22 січня 2018 року Апеляційний суд Великої Британії почав розгляд скарги на рішення суду щодо спору з Росією про борг у 3 млрд дол., які Кабмін експрезидента Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

У грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулася з цим позовом проти України в інтересах Російської Федерації.

Україна виступає проти вимог Росії виплачувати борг, посилаючись, у тому числі на те, що Росія чинила на Україну незаконний тиск. У березні 2017 року англійський суд першої інстанції дозволив розглядати справу в порядку спрощеного провадження. Також суд дійшов висновку, що Україна мала законну дієздатність укладати договори по облігаціях, а політична частина аргументів України про примус і тиск не може розглядатися в судовому порядку. Після цього Україна звернулася за отриманням і отримала дозвіл на апеляційне оскарження всіх негативних висновків у рішенні суду першої інстанції.