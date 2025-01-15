Сили оборони спростували інформацію про прорив окупантами кордону на Сумщині

Ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною

У мережі поширилась інформація про те, що російські війська прорвали державний кордон на Сумщині. Сили безпеки та оборони України спростували чутки. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

«За даними Сил безпеки та оборони, інформація, яка розповсюджується у мережі інтернет щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи не підтверджується», – зазначили в ОВА.

Повідомляється, що ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу.

У повідомленні зазначили, що протягом останнього місяця як і раніше фіксуються деякі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп РФ зайти на територію Сумської області. Проте всі ДРГ знищені українськими захисниками.

Сумська обласна військова адміністрація закликає усіх, дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, що поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації – Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Сумська обласна військова адміністрація.

До слова, на початку січня 2025 року також повідомляли про прорив військами РФ кордону на Сумщині. Тоді місцева влада прокоментувала повідомлення ЗМІ, що на деяких ділянках вздовж прикордоння Сумського району зранку 5 січня тривають активні бойові дії. В ОВА запевнили, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. На територію України заходили лише окремі диверсійно-розвідувальні групи росіян, проте їх було знищено.

Нагадаємо, що здебільшого ворог намагається застосувати свої диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині. З початку цього року вже відмічалися спроби заходу ворожих ДРГ, зокрема, такі випадки зафіксовані у напрямку Харківської області. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.