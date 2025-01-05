Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області

Окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але на їх дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ

Перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було

Перетину українського кордону військами РФ на території Сумщини зафіксовано не було. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Місцева влада прокоментувала повідомлення ЗМІ, що на деяких ділянках вздовж прикордоння Сумського району зранку 5 січня тривають активні бойові дії. ОВА запевняє, що прориву кордону і наступу військ РФ не було. На територію України заходили лише окремі диверсійно-розвідувальні групи росіян, проте їх було знищено.

«Перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було. Що стосується наземної обстановки: окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але на їх дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ, прикордонники. І російські ДРГ, у більшості випадків, знищувалися», – ідеться в повідомленні ОВА.

Водночас, у порівнянні з січнем минулого року кількість артилерійських та авіаційних обстрілів значно збільшилась. За останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази.

Найчастіше застосовуються ворогом керовані авіаційні бомби, FPV-дрони і безпілотні літальні апарати. Зокрема FPV-дронами нанесено 129 ударів за 5 днів 2025 року.

Найбільше страждають від обстрілів артилерією та авіаційними засобами ураження населені пункти Сумського і Шосткинського районів.

Нагадаємо, місцеве видання «Кордон.Медіа», повідомило, що сьогодні, 5 січня, в районах кількох сіл, що на Курщині, військові РФ розпочали атаку в бік державного кордону України з використанням бронетехніки.

Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ активізувалися на Курщині і розпочали атакувати росіян на кількох напрямках. Згідно з повідомленнями, на Курщині точаться бої з артилерією та стрілецькою зброєю, Україна використала західну бронетехніку.

Як відомо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.