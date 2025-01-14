На яких напрямках ворог найбільше засилає диверсантів? Відповідь ДПСУ
Здебільшого ворог намагається застосувати свої диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині
Диверсійно-розвідувальна група виконує збирання даних про укріплені точки ворога, об’єкти, які мають стратегічну цінність. З початку цього року вже відмічалися спроби заходу ворожих ДРГ, зокрема, такі випадки зафіксовані у напрямку Харківської області. Про це на брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
«Якщо казати про цей рік, то напрямок Харківської області – це там, де вже відмічалися спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп противника», – зазначив Андрій Демченко.
Демченко зазначив, що Сумщина та Харківщина є тими напрямками, де ворог здебільшого намагається застосувати свої диверсійно-розвідувальні група для того, щоб вони зайшли на територію України.
Речник ОТУ «Сіверськ» Вадим Мисник раніше повідомляв, що диверсійно-розвідувальні групи Росії діють на прикордонних територіях півночі України переважно під час складних погодних умов з підтримкою дронів та артилерії.
До слова, у ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані.
Раніше російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту.
Також повідомлялось, що українські військові помітили переодягнених у цивільне вбрання росіян під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності. Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту.
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