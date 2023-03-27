Нічна атака дронів: у Дніпрі та Києві пролунали вибухи (оновлено)

В Україні вже понад годину триває масштабна повітряна тривога у зв'язку із активністю ворожих БПЛА

27 березня ввечері Росія знову обстріляла територію України. У місті Дніпро пролунали вибухи, а на Київщині – спрацювало ППО.

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Про небезпеку ракетного удару після опівночі повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації, закликавши українців зберігати інформаційну тишу. Також стало відомо про роботу ППО в області.

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«У Київській області працює ППО! Забезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо у наші сили оборони», – йдеться у повідомленні.

Станом на 23.45 стало відомо, що в Києві пролунало декілька вибухів. Попередньо в Оболонському та Святошинському районах.

«Вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом», – написав очільник міста.

Згодом мер Києва повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. «Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», – уточнив мер.

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Станом на зараз, силами протиповітряної оборони знищено кілька безпілотних літаючих апарати типу «шахед» у небі над Київською та Дніпропетровською областями, – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на 00.20 тривають пожежно-рятувальні роботи після наслідків вибуху

«Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає», – повідомляє мер Віталій Кличко

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні розпочалася о 22:10 у зв'язку із запуском ворогом БПЛА типу «шахед».



Залишайтеся в укриттях і очікуйте на сигнал відбою повітряної тривоги.