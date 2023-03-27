Окупанти вдарили по Слов’янську: є загиблі, триває розбір завалів (відео)

Внаслідок обстрілу є постраждалі різного ступеня тяжкості

Російські терористи обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів.

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«Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

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