У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
Попередньо вибухи в Оболонському та Святошинському районах
Сьогодні пізно ввечері, 27 березня, у Києві під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. Попередньо в Оболонському та Святошинському районах. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«Вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом», – написав очільник міста.
Згодом мер Києва повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. «Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», – уточнив мер.
Також звуки вибухів чули, зокрема, жителі Мінського масиву на півночі столиці. Як повідомляють, пролунало близько п'яти гучних вибухів.
Нагадаємо, 27 березня ввечері Росія знову обстріляла територію України. У місті Дніпро пролунали вибухи, а на Київщині – спрацювало ППО.
Масштабна повітряна тривога в Україні розпочалася о 22:10 у зв'язку із запуском ворогом БПЛА типу «шахед».
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