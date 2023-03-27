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У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
фото ілюстративне

Попередньо вибухи в Оболонському та Святошинському районах

Сьогодні пізно ввечері, 27 березня, у Києві під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. Попередньо в Оболонському та Святошинському районах. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Вибухи в столиці, попередньо – в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом», – написав очільник міста.

Згодом мер Києва повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. «Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», – уточнив мер.

Також звуки вибухів чули, зокрема, жителі Мінського масиву на півночі столиці. Як повідомляють, пролунало близько п'яти гучних вибухів.

Нагадаємо, 27 березня ввечері Росія знову обстріляла територію України. У місті Дніпро пролунали вибухи, а на Київщині – спрацювало ППО.

Масштабна повітряна тривога в Україні розпочалася о 22:10 у зв'язку із запуском ворогом БПЛА типу «шахед».

Теги: вибух Київ

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