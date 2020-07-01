Силовики затримали ексдепутата Криму Ганиша

Про це заявила пресслужба прокуратури АР Крим.

Там наголосили, що хоч і український суд виніс вирок Ганишу, той не був затриманий та безпідставно перебував на волі. Зараз ексдепутата затримали і помістили до Київського слідчого ізолятора.

19 листопада 2018 року обвинуваченого в державній зраді ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі.

Суд вирішив, що Ганиш сприяв підривній діяльності Росії на території України шляхом участі в голосуванні за російську «Конституцію Криму».

Також незаконною визначили участь ексдепутата у виборах до міської ради Феодосії за російським законодавством(у вересні 2014 року).

Василя Ганиша було затримано на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у квітні 2015 року. Його обвинувачують у голосуванні за так званий «кримський референдум», який пройшов в березні 2014 року, а також у голосуванні за «конституцію республіки Крим». Крім того, Василь Ганиш надалі брав участь у виборах «міської ради» окупованої Феодосії.

У січні 2016 року ексдепутата Криму Ганиша відпустили під домашній арешт. Він намагався оскаржити і цей запобіжний захід, але суд йому відмовив.