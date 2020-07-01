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    Силовики затримали ексдепутата Криму Ганиша

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    <span>Зараз Василь Ганиш затриманий і перебуває в столичному слідчому ізоляторі</span> - Силовики затримали ексдепутата Криму Ганиша
    Зараз Василь Ганиш затриманий і перебуває в столичному слідчому ізоляторі

    Раніше Ганиша було засудженого до 12 років позбавлення волі

    Українські правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша, засудженого раніше до 12 років в’язниці за державну зраду.

    Про це заявила пресслужба прокуратури АР Крим.

    Там наголосили, що хоч і український суд виніс вирок Ганишу, той не був затриманий та безпідставно перебував на волі. Зараз ексдепутата затримали і помістили до Київського слідчого ізолятора. 

    19 листопада 2018 року обвинуваченого в державній зраді ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі.

    Суд вирішив, що Ганиш сприяв підривній діяльності Росії на території України шляхом участі в голосуванні за російську «Конституцію Криму».

    Також незаконною визначили участь ексдепутата у виборах до міської ради Феодосії за російським законодавством(у вересні 2014 року).

    Василя Ганиша було затримано на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у квітні 2015 року. Його обвинувачують у голосуванні за так званий «кримський референдум», який пройшов в березні 2014 року, а також у голосуванні за «конституцію республіки Крим». Крім того, Василь Ганиш надалі брав участь у виборах «міської ради» окупованої Феодосії.

    У січні 2016 року ексдепутата Криму Ганиша відпустили під домашній арешт. Він намагався оскаржити і цей запобіжний захід, але суд йому відмовив.

    Крим суд референдум арешт вирок державна зрада
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