Справа Порошенка: суд оголосив перерву на тиждень



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Петро Порошенко у Печерському суді, 1 липня 2020 Фото Ірини Геращенко

Суддя переніс розгляд справи на 8 липня

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, який 1 липня продовжив обирати запобіжний захід п’ятому президентові Петру Порошенку у так званій справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки, оголосив перерву до 8 липня.

«У справі оголошується перерва до 8 липня 2020 року», - сказав суддя.

Прокурор просив суд застосувати до експрезидента запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Також слідчий суддя Вовк відмовив у задоволенні клопотання адвоката Ігоря Голованя про відвід групи прокурорів. Адвокат пояснив своє клопотання необґрунтованою зміною складу групи прокурорів від 16 червня.

Нагадаємо, що впливові європейські політики Александр Кваснєвський та Пет Кокс у день суду над Петром Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань.

Зазначимо, що сьогодні підтримати Порошенка до Печерського суду прийшли 10 тисяч людей.

Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.