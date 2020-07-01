У Європарламенті відхрестились від депутатів, які поїхали до окупованого Криму



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Французький член крайньо правої партії Національної партії розбрання Тьєррі Мар'яні поїхав до окупованого Криму

Це не офіційна делегація Європейського парламенту, - заявили в ЄС

Європарламент дистанціювався від французьких євродепутатів, які перебувають з візитом в окупованому Криму.

Про це заявив речник Європарламенту, передає видання Euractiv.

«Якщо це підтвердиться, то йдеться про приватний візит, який жодним чином не зобов’язує парламент. Це не офіційна делегація Європейського парламенту», – наполягає він.

Нагадаємо, що представник України при ЄС звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Представник України при ЄС Микола Точицький наголошує, що така поїздка окремих євродепутатів до Криму є порушенням законодавства України та суперечить офіційній позиції ЄС щодо підтримки територіальної цілісності України.

Окремі французькі євродепутати перебувають з триденним візитом до окупованого Криму, що запланований з 30 червня по 2 липня.

Очолив делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації «Франко-російський діалог» Тьєррі Маріані.

Зазначимо, що Європейський Cоюз не визнає анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.