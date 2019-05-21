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    Син Януковича спростував інформацію про нібито його візит у Донецьк

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    Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та&nbsp;<span>президентом Литви Далею Грібаускайте</span> - Син Януковича спростував інформацію про нібито його візит у Донецьк
    Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та президентом Литви Далею Грібаускайте
    Фото: ru.delfi.lt

    Син президента-втікача також звернувся до представників засобів масової інформації з проханням бути уважними, публікуючи свої матеріали

    Син екс-президента Віктора Януковича Олександр спростував інформацію про нібито свій приїзд у Донецьк. Його заяву виклав у себе на сторінці у Facebook прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

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    «Деякі впливові інформаційні агентства в гонитві за сумнівною сенсацією або в ході спланованої інформаційної провокації підхопили неперевірену й таку, що не відповідає дійсності інформацію, посилаючись на джерела з «помийної ями», - процитував слова Олександра Януковича його прес-секретар.

    Син президента-втікача також звернувся до представників засобів масової інформації з проханням бути уважними, публікуючи свої матеріали.

    Раніше деякі українські ЗМІ поширили інформацію, що син Януковича нібито приїхав до Донецька, щоб узяти в управління частину енергопідприємств ОРДЛО.

    Джерело: Укрінформ

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