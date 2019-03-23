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    Канада продовжила санкції проти Януковича і 15 його соратників

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    <p>Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі</p> - Канада продовжила санкції проти Януковича і 15 його соратників

    Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі

    Нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року

    Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.

    Рішення про це було опубліковано у офіційному виданні канадського уряду, повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року. Під їх дію потрапили:

    • Микола та Олексій Азарови,
    • Раїса Богатирьова,
    • Андрій та Сергій Клюєви,
    • Сергій Курченко,
    • Олена Лукаш,
    • Андрій Портнов,
    • Артем та Віктор Пшонки,
    • Віктор Ратушняк,
    • Дмитро Табачник,
    • Олександр Якименко,
    • Віктор Федорович та Олександр Вікторович Януковичі,
    • Віталій Захарченко.

    Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені у Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їхнього перебування: вступати у майнові стосунки із особами, на яких накладені санкції; вести з ними фінансові розрахунки чи надавати фінансові послуги.

    У пояснювальних документах до рішення говориться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань і внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що привласнені активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні.

    Прикметно, що цим же рішенням Канада зняла санкції із загиблого молодшого сина Януковича Віктора та колишнього голови СБУ Ігоря Калініна.

    Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі.

    Минулого тижня Канада також суттєво розширила санкції проти Росії за її незаконні дії у Чорному та Азовському морях. Таким чином, наразі пов’язані із агресією проти України канадські санкції поширюються на 435 фізичних та юридичних осіб.

    У березні ЄС продовжив санкції проти Януковича і 11 його соратників.

    Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

    Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

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