Канада продовжила санкції проти Януковича і 15 його соратників



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Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі

Нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року

Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.

Рішення про це було опубліковано у офіційному виданні канадського уряду, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року. Під їх дію потрапили:

Микола та Олексій Азарови,

Раїса Богатирьова,

Андрій та Сергій Клюєви,

Сергій Курченко,

Олена Лукаш,

Андрій Портнов,

Артем та Віктор Пшонки,

Віктор Ратушняк,

Дмитро Табачник,

Олександр Якименко,

Віктор Федорович та Олександр Вікторович Януковичі,

Віталій Захарченко.

Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені у Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їхнього перебування: вступати у майнові стосунки із особами, на яких накладені санкції; вести з ними фінансові розрахунки чи надавати фінансові послуги.

У пояснювальних документах до рішення говориться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань і внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що привласнені активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні.

Прикметно, що цим же рішенням Канада зняла санкції із загиблого молодшого сина Януковича Віктора та колишнього голови СБУ Ігоря Калініна.

Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі.

Минулого тижня Канада також суттєво розширила санкції проти Росії за її незаконні дії у Чорному та Азовському морях. Таким чином, наразі пов’язані із агресією проти України канадські санкції поширюються на 435 фізичних та юридичних осіб.

У березні ЄС продовжив санкції проти Януковича і 11 його соратників.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.