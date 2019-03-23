Канада продовжила санкції проти Януковича і 15 його соратників
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Розсилка
Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі
Нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року
Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.
Рішення про це було опубліковано у офіційному виданні канадського уряду, повідомляє «Укрінформ».
Зазначається, що нові санкції діятимуть протягом п’яти років, тобто до березня 2024 року. Під їх дію потрапили:
- Микола та Олексій Азарови,
- Раїса Богатирьова,
- Андрій та Сергій Клюєви,
- Сергій Курченко,
- Олена Лукаш,
- Андрій Портнов,
- Артем та Віктор Пшонки,
- Віктор Ратушняк,
- Дмитро Табачник,
- Олександр Якименко,
- Віктор Федорович та Олександр Вікторович Януковичі,
- Віталій Захарченко.
Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені у Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їхнього перебування: вступати у майнові стосунки із особами, на яких накладені санкції; вести з ними фінансові розрахунки чи надавати фінансові послуги.
У пояснювальних документах до рішення говориться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань і внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що привласнені активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні.
Прикметно, що цим же рішенням Канада зняла санкції із загиблого молодшого сина Януковича Віктора та колишнього голови СБУ Ігоря Калініна.
Перші канадські санкції проти оточення Януковича були запроваджені 5 березня 2014 року і з того часу залишалися в силі.
Минулого тижня Канада також суттєво розширила санкції проти Росії за її незаконні дії у Чорному та Азовському морях. Таким чином, наразі пов’язані із агресією проти України канадські санкції поширюються на 435 фізичних та юридичних осіб.
У березні ЄС продовжив санкції проти Януковича і 11 його соратників.
Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.
Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.