Суд відмовився знімати арешт з рахунків банку Януковича-молодшого



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Напередодні Шевченківський районний суд Києва скасував арешти рахунків ліквідованого банку ВБР

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про відмову у знятті арешту з ряду рахунків ліквідованого банку «Всеукраїнський банк розвитку» (ВБР). Про таке написала прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценко Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно суддя Шевченківського райсуду Є. Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку ВБР! Працюємо далі», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Шевченківський районний суд Києва скасував арешти рахунків ліквідованого банку ВБР.

Нагадаємо, власником ВБР був старший син екс-президента Віктора Януковича Олександр.

Раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що на рахунки Держказначейства надійшли 1 млрд 478 млн грн, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.