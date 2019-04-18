Суд скасував арешт рахунків банку Януковича-молодшого



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«Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром

На рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень

Суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Голуб своєю ухвалою скасувала арешт рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку».

Про це повідомила у Twitter речниця генерального прокурора Украъни Лариса Сарган.

«17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Оксани Голуб скасовано арешти рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку». Прокурори готують термінові клопотання», - написала Сарган.

Вона уточнила, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Як відомо, «Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив, що НБУ правомірно відніс «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних у листопаді 2014 року. Пізніше, в грудні 2015 року, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.