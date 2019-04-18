  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд скасував арешт рахунків банку Януковича-молодшого

    • Розсилка
    &laquo;Всеукраїнський банк розвитку&raquo; був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром - Суд скасував арешт рахунків банку Януковича-молодшого
    «Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром

    На рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень

    Суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Голуб своєю ухвалою скасувала арешт рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку».

    Про це повідомила у Twitter речниця генерального прокурора Украъни Лариса Сарган.

    «17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Оксани Голуб скасовано арешти рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку». Прокурори готують термінові клопотання», - написала Сарган.

    Вона уточнила, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

    Як відомо, «Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

    У січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив, що НБУ правомірно відніс «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних у листопаді 2014 року. Пізніше, в грудні 2015 року, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.

    Читайте також
    суд економіка банки Олександр Янукович Генпрокуратура гроші арешт суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ