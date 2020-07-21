Синоптик назвала регіони, де завтра буде прохолодно



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Знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини

У середу 22 липня в Україну прийде атмосферний фронт, очікуються дощі на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та на Прикарпатті.

Про це за синоптик Наталка Діденко повідомила в Facebook.

22 липня через Україну пройде атмосферний фронт. Оскільки фронт - холодний, то завтра в його тилу буде значно свіжішим повітря на Півночі України, у західних областях й так не спекотно, а також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини. У цих районах та областях очікується завтра вдень +20…+25°C, - зазначила пані Діденко.

На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25…+32°C.

Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний.

Тому опади ймовірні у прикарпатських областях, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.

Більша частина України побуде у переважно сухій, максимум хмарній, погоді.

У Києві середа очікується свіжішою, денна температура повітря знизиться до +22…+24°C.