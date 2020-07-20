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    В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32: прогноз погоди на 20 липня

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    В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32 - В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32: прогноз погоди на 20 липня
    В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32

    Грозові дощі пройдуть на півдні й заході країни

    У понеділок, 20 липня, у південних та західних областях України очікуються дощі з грозами, на решті території країни - суха погода. Максимальна температура повітря вдень - +32 градуси.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході пройдуть дощі з грозами, денна температура повітря вдень - 23-26 градусів тепла. На сході країни без опадів, вдень повітря прогріється до +28 градусів.

    У центральному регіоні також опадів не очікується, денна температура повітря - 24-29 градусів вище нуля.

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    У північних областях синоптики також прогнозують суху погоду. Тут стовпчики термометрів покажуть - 25-28 градусів тепла.

    На півдні очікуються дощі з грозами, максимальна температура повітря вдень - +32 градуси.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря
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