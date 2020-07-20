В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32: прогноз погоди на 20 липня
В Україні місцями дощі з грозами і спека до +32
Грозові дощі пройдуть на півдні й заході країни
У понеділок, 20 липня, у південних та західних областях України очікуються дощі з грозами, на решті території країни - суха погода. Максимальна температура повітря вдень - +32 градуси.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході пройдуть дощі з грозами, денна температура повітря вдень - 23-26 градусів тепла. На сході країни без опадів, вдень повітря прогріється до +28 градусів.
У центральному регіоні також опадів не очікується, денна температура повітря - 24-29 градусів вище нуля.
У північних областях синоптики також прогнозують суху погоду. Тут стовпчики термометрів покажуть - 25-28 градусів тепла.
На півдні очікуються дощі з грозами, максимальна температура повітря вдень - +32 градуси.