Біля Сум стався викид токсину: людям радять зачинити вікна
На Сумщині стався викид одоранта
Поблизу Сум стався викид токсичного одоранта, що має різкий неприємний запах.
Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба.
Жителі Сум ще звечора 19 липня скаржилися у Facebook на неприємний запах у різних районах міста.
«За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта — речовини, яку додають до природного газу. Це токсична речовина 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання», — написав чиновник.
Він порадив містянам зачинити вікна і зволожувати повітря у приміщенні. У разі погіршення самопочуття слід звертатися за допомогою до лікаря.
В Україні для одоризації вуглеводневих газів використовують етилмеркаптан (С2Н5SH) — безбарвну прозору рідину, органічну сполуку сірки, яка має різкий неприємний запах.