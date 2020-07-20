Біля Сум стався викид токсину: людям радять зачинити вікна

Жителі Сум ще звечора 19 липня скаржилися на неприємний запах у різних районах міста

На Сумщині стався викид одоранта

Поблизу Сум стався викид токсичного одоранта, що має різкий неприємний запах.

Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба.

Жителі Сум ще звечора 19 липня скаржилися у Facebook на неприємний запах у різних районах міста.

«За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта — речовини, яку додають до природного газу. Це токсична речовина 2 класу небезпеки з характерним запахом. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання», — написав чиновник.

Він порадив містянам зачинити вікна і зволожувати повітря у приміщенні. У разі погіршення самопочуття слід звертатися за допомогою до лікаря.

— речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Як одоранти використовують меркаптани (етилмеркаптан, метилмеркаптан, пропілмеркаптан, ізопропілмеркаптан тощо) і сульфіди (діетилсульфід, діметилсульфід, діметилдисульфід та ін).