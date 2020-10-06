Дощі з грозами накриють частину України: прогноз погоди на 6 жовтня



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Вівторок буде теплим і дощовим

На півдні температура повітря прогріється до +25°

У вівторок, 6 жовтня, в Україні буде мінливо хмарна та переважно дощова погода.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза, в Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень помірний, місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Київській області вдень дощ; в Житомирській області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +14 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +17 ... +23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Харківській і Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, в Одеській області +13 ... +18 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

6 жовтня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +19 ... +21 градус.