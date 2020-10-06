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    Новини

    В Україні оголошено штормове попередження

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    <div class="alt">Мешканцям міста радять&nbsp;уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру</div> <span></span> - В Україні оголошено штормове попередження
    Мешканцям міста радять уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру

    Синоптики попередили про сильні вітри до 20 м/с

    Сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Як повідомляється, сьогодні в України спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), однак негода омине крайні східні регіони. Такі ж сильні вітри очікуються у Києві та області (І рівень небезпечності, жовтий).

    ДСНС повітря негода
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