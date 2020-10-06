В Україні оголошено штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканцям міста радять уникати перебування поблизу великих дерев під час сильного вітру

Синоптики попередили про сильні вітри до 20 м/с

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні в України спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), однак негода омине крайні східні регіони. Такі ж сильні вітри очікуються у Києві та області (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні сьогодні потепліє, але передають дощі у західних областях, а температура повітря в регіонах вдень коливатиметься від +18 до +22.