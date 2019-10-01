Вересень у Києві виявився скупим на опади і контрастним за температурою



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Третя декада вересня була по-справжньому осінньою

Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 18-го числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С.

«Вересень був дуже контрастним – середньодекадні температури першої та другої декад виявились вищими за кліматичну норму на 4,1°С та 2,1°С відповідно, а третя декада була по-справжньому осінньою – її температура на 0,3°С нижча за норму», - розповіли кліматологи.

Найспекотнішим днем було 3 вересня, коли максимальна температура досягла +31,3°С, а найхолоднішим – 24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,0°С.

На проспекті Науки випало 22 мм опадів, що становить лише 47% кліматичної норми, тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади.

Нагадаємо, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Опадів у липні у столиці на проспекті Науки випало лише 45 мм, що склало 65% кліматичної норми.

А середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму