У Карпатах випало 60 см снігу



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Найменше снігу зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат

Висота снігового покрову у Карпатах за даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня подекуди становить до 61 см. Про це відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах повідомляє у Facebook.

«За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 10,8 градусів, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинний, стабільний», - вказано у повідомленні.

При цьому на Сл Плай температура повітря сягає - 10,3 градусів, вітер північний, швидкістю 5-8 м/с.

«Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений», - інформує Укргідрометцентр.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 11,7 градусів, а висота снігового покриву - 21 см.

Як повідомлялося, красивого і снігового Різдва в Україні у 2020 році не передбачається. На Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -5 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.