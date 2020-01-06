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    Події в Україні

    У Карпатах випало 60 см снігу

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    У Карпатах випало 60 см снігу

    Найменше снігу зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат

    Висота снігового покрову у Карпатах за даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня подекуди становить до 61 см. Про це відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах повідомляє у Facebook.

    «За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожижевська: температура повітря: - 10,8 градусів, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинний, стабільний», - вказано у повідомленні.

    При цьому на Сл Плай температура повітря сягає - 10,3 градусів, вітер північний, швидкістю 5-8 м/с.

    «Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений», - інформує Укргідрометцентр.

    На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить - 11,7 градусів, а висота снігового покриву - 21 см.

    Як повідомлялося, красивого і снігового Різдва в Україні у 2020 році не передбачається. На Святвечір по всій Україні похолоднішає, очікуються морози до -5 градусів. Місцями пройдуть короткочасні снігопади.

    прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад
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