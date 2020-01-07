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    Різдво в Україні буде без снігу, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 7 січня

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    Різдво в Україні буде без снігу - Різдво в Україні буде без снігу, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 7 січня
    Різдво в Україні буде без снігу

    У Києві та Київській області на Різдво без істотних опадів

    В Україні у вівторок, 7 січня, очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише у більшості східних областей та в Криму невеликий мокрий сніг.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «7 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у більшості східних областей та в Криму невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, у південній та східній частинах північно-східний, 5-10 м/с, на крайньому півдні окремі пориви 15-18 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 2-7° морозу, у Карпатському регіоні місцями 8-13°; вдень в Україні близько 0°.

    У Києві та Київській області на Різдво без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

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    Температура вночі у столиці 3-5° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

    У наступні два дні, 8-9 січня, утримається мінлива хмарність, без опадів, лише 9 січня у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях невеликий мокрий сніг та дощ.

    На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на заході та півночі країни 9 січня 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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