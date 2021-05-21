Синоптик потішила прогнозом на вихідні: вся Україна порине у сонце

На півдні та сході втримається суха сонячна тепла погода

Однак ДСНС попередила про пориви сильного вітру

На українців чекають теплі вихідні. Протягом суботи очікується +20°...+24°, в західних областях +17°...+22°. У неділю на південному сході України – найтепліше, +23°...+26°. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло. Дощів завтра не буде, але надвечір на заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою», – написала синоптик.

У неділю, 23 травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на північ та в центр, окрім Дніпропетровщини.

На півдні та сході втримається суха сонячна тепла погода. Температура повітря залишиться приблизно в «суботніх» межах.

Завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 м/с.

У Києві в суботу очікується сонячна погода з температурою повітря +20°...+23°. У неділю з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18°...+21°.

Також Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає, що завтра, 22 травня, на західні області України налетить сильний вітер. «Вдень 22 травня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.