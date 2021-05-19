Столицю накрила злива з градом (фото, відео)

У Києві третій день ідуть дощі

Сьогодні, 19 травня, по обіді у столиці погіршилися погодні умови. У більшості районів Києва пройшла чергова злива.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на лівому березі Києва сильний дощ супроводжувався градом. Зокрема, град спостерігався на Троєщині.

Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги.

На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.

Укргідрометцентр попереджав, що 19 травня у Києві до кінця доби очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів.