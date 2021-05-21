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    Прогноз погоди на 21 травня: грози і дощі відступлять

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    Дощі почнуть відступати, але літнє тепло прийде далеко не в усі області - Прогноз погоди на 21 травня: грози і дощі відступлять
    Дощі почнуть відступати, але літнє тепло прийде далеко не в усі області
    Фото: Главком

    Хоч небо буде хмарним, грози і шквальні вітри нарешти залишать Україну

    У п'ятницю, 21 травня, в Україні буде переважно суха погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 3 ... + 9 градусів, у Хмельницькій області +5 ... + 10 градусів; вдень + 14 ... + 21 градус.

    На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... + 11 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями дощ, гроза, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5 ... + 12 градусів, вдень + 15 ... + 22 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки вночі в Харківській області невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 15 градусів, вдень + 19 ... + 26 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 21 травня
    Прогноз погоди в Україні на 21 травня

    На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, в Одеській області протягом доби, в Миколаївській області вночі місцями дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі + 8 ... + 15 градусів, вдень + 16 ... + 23 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Прогноз погоди на 21 травня: грози і дощі відступлять