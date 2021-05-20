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    У трьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101 - У трьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    Попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, мова йде про три області. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    За даними Укргідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101.

    Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

    Температура повітря вдень на заході складе +14 +18 градусів, вночі +8 +11. У центральних регіонах днем буде від +16 до +19, на півночі +15 +18, вночі +10 +12. На сході мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть +19 +22 вдень, вночі +10 +12.

    В Україні останні дні значно погіршилась погода. Зокрема, у Червонограді, що на Львівщині, затопило вулиці та будинки. Блискавка на Кіровоградщині підпалила будинок.

    Днем раніше у Рівному вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

    Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. У четвер буде найхолодніша погода за тиждень.

    Теги: пожежа ДСНС Миколаївщина надзвичайні ситуації Дніпропетровщина Запорізька область повітря негода
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    У трьох областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки