  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Карпатах виникла небезпека сходження селевих потоків

    • Розсилка
    У Карпатах виникла небезпека сходження селевих потоків

    Також при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку

    У Карпатському регіоні очікується підвищення рівнів води у річках, у горах можливе формування селевих потоків. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, 28 червня, у зв'язку з очікуваними опадами, на малих водотоках Закарпатської області та річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Як зазначається, також при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

    «У горах існує можливість формування локальних селевих потоків», - додали у ДСНС.

    В Україні у п'ятницю очікується погіршення погоди - з сильним вітром, грозами та градом.

    «За даними Укргідрометцентру, 28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с», - вказали у відомстві.

    Нагадаємо, 28 червня в Україні відчутно похолодає.

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС Карпати (гори) небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ