У Карпатах виникла небезпека сходження селевих потоків



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Також при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку

У Карпатському регіоні очікується підвищення рівнів води у річках, у горах можливе формування селевих потоків. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 28 червня, у зв'язку з очікуваними опадами, на малих водотоках Закарпатської області та річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

«У горах існує можливість формування локальних селевих потоків», - додали у ДСНС.

В Україні у п'ятницю очікується погіршення погоди - з сильним вітром, грозами та градом.

«За даними Укргідрометцентру, 28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с», - вказали у відомстві.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відчутно похолодає.