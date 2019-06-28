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    Синоптики попередили українців про різке похолодання

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    Синоптики попередили українців про різке похолодання

    За даними Укргідромтцентру, відчутно знизиться температура вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°

    У п'ятницю, 28 червня, в Україні характер погоди зміниться - прийде похолодання. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    «28 червня в Україні характер погоди зміниться: відчутно знизиться температура вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°», - вказали синоптики.

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    Вночі у південній та східній частині, вдень в Україні, крім півдня та заходу, короткочасні дощі, грози.

    Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с.

    Крім того, синоптики дали прогноз на початок липня. В Україні він буде дощовим та жарким.

    «1 липня без опадів; 2 липня, в Україні, крім півдня, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°, 1 липня на заході, 2 липня на півдні до 33°; 1 липня у східних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°. 3-4 липня переважно без опадів, температура вночі 12-18°, вдень 22-27°. 5 липня в Україні, 6 липня на Лівобережжі, 7 липня у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-15°, вдень 19-25°», - повідомили синоптики.

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