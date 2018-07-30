Синоптики пообіцяли українцям спекотний та дощовий понеділок



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У Києві без опадів, повітря прогріється до +29 градусів

Сьогодні, 30 липня, по всій території України, за винятком північних, деяких центральних і східних областей, очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометценр.

На заході очікуються дощі з грозами, температура повітря триматиметься на рівні від +25 до +31 градуса.

На сході України пройдуть дощі за винятком Луганської і Дніпропетровської областей, вдень стовпчик термометра підніметься до +31.

У центральній частині України переважно без опадів, вдень у регіоні 27-30 градусів вище нуля.

На півночі без опадів, вдень від +27 до +29. На півдні прогнозуються дощі з грозами, температура 28-32 градуси тепла.

У Києві без опадів, повітря прогріється до +29 градусів

Нагадаємо, температура в липні побила 118 історичних рекордів.

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