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    Синоптики пообіцяли українцям спекотний та дощовий понеділок

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    Синоптики пообіцяли українцям спекотний та дощовий понеділок

    У Києві без опадів, повітря прогріється до +29 градусів

    Сьогодні, 30 липня, по всій території України, за винятком північних, деяких центральних і східних областей, очікуються дощі з грозами.

    Про це повідомляє Укргідрометценр.

    На заході очікуються дощі з грозами, температура повітря триматиметься на рівні від +25 до +31 градуса.

    На сході України пройдуть дощі за винятком Луганської і Дніпропетровської областей, вдень стовпчик термометра підніметься до +31.

    У центральній частині України переважно без опадів,  вдень у регіоні 27-30 градусів вище нуля.

    90_02.

    На півночі без опадів, вдень від +27 до +29. На півдні прогнозуються дощі з грозами, температура 28-32 градуси тепла.

    У Києві без опадів, повітря прогріється до +29 градусів

    Нагадаємо, температура в липні побила 118 історичних рекордів.

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