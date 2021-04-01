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    У перший день квітня в Україні потепліє до +19

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    У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 17-19&deg; - У перший день квітня в Україні потепліє до +19

    У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 17-19°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Невеликий дощ можливий у західних та Житомирській областях

    У четвер, 1 квітня, в Україні місцями можливий дощ і туман, середня температура вдень становитиме 11-19° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «1 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла», – зазначається у прогнозі.

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    Синоптики також попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    У Києві сьогодні буде сухо, температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

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      Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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