У перший день квітня в Україні потепліє до +19

У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 17-19°

Невеликий дощ можливий у західних та Житомирській областях

У четвер, 1 квітня, в Україні місцями можливий дощ і туман, середня температура вдень становитиме 11-19° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«1 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла», – зазначається у прогнозі.

Синоптики також попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Києві сьогодні буде сухо, температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.