У перший день квітня в Україні потепліє до +19
У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 17-19°
Невеликий дощ можливий у західних та Житомирській областях
У четвер, 1 квітня, в Україні місцями можливий дощ і туман, середня температура вдень становитиме 11-19° тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«1 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 11-16° тепла», – зазначається у прогнозі.
Синоптики також попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У Києві сьогодні буде сухо, температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.