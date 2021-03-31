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    У Карпати нарешті прийшло весняне потепління (фото)

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    У горах очікується значна сніголавинна небезпека - У Карпати нарешті прийшло весняне потепління (фото)
    У горах очікується значна сніголавинна небезпека
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Через туман видимість у горах впала до 50 метрів

    У середу, 31 березня, у Карпатах почалася весна: температура в горах піднялася до +1°. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

    «На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, туман. Температура повітря +1°, вітер північний 7 м/с», – йдеться в повідомленні.
    Через туман видимість впала до 50 метрів.

    Весна прийшла у Карпати. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
    Весна прийшла у Карпати. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї Закарпатської області та у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

    У середу, 31 березня, в Україні очікується суха погода, у багатьох областях вигляне сонце. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +7°…+17°.

    Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: Закарпаття повітря вітер небезпека весна
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