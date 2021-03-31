У Карпати нарешті прийшло весняне потепління (фото)

Через туман видимість у горах впала до 50 метрів

У середу, 31 березня, у Карпатах почалася весна: температура в горах піднялася до +1°. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, туман. Температура повітря +1°, вітер північний 7 м/с», – йдеться в повідомленні.

Через туман видимість впала до 50 метрів.

Весна прийшла у Карпати. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогір’ї Закарпатської області та у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

У середу, 31 березня, в Україні очікується суха погода, у багатьох областях вигляне сонце. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +7°…+17°.

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