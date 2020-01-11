Синоптики прогнозують сьогодні в Україні мокрий сніг, туман і дощ



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У Києві сьогодні буде хмарно, очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Повітря в Україні у суботу прогріється місцями до 6°

В Україні 11 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень коливатиметься від 1 до 6° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«11 січня в Україні хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у східних та Сумській областях помірні опади (лише у західних, Одеській та Миколаївській областях вночі без істотних опадів). Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман; на дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде хмарно, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°

Нагадаємо, що 11 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.