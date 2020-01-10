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    Події в Україні

    Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

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    Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

    Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою

    У суботу, 11 січня, у високогір'ї Закарпатської області очікується висока ймовірність сходження лавин.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, завтра у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

    Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою.

    Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.

    Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.

    Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.

    Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

    прогноз погоди Закарпаття атмосферне явище Карпати (гори) небезпека
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