Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою
У суботу, 11 січня, у високогір'ї Закарпатської області очікується висока ймовірність сходження лавин.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, завтра у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.
Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою.
Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.
Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.
Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.
Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.