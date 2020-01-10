Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах



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Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою

У суботу, 11 січня, у високогір'ї Закарпатської області очікується висока ймовірність сходження лавин.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, завтра у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.

Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.

Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.

Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.