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    Новини

    Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)

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    Дороги міста обробляють спеціальними засобами проти ожеледиці - Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)
    Дороги міста обробляють спеціальними засобами проти ожеледиці
    Фото: Київавтодор

    Автодорівці готуються до снігопаду в Києві

    Комунальна корпорація «Київавтодор» отримали попередження від синоптиків про сніг у столиці.

    У зв’язку з цим частина техніки почала превентивну обробку вулиць, мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    Також розпочалось чергування спеціальної техніки на вихідних позиціях у місті.

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    Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)
    Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)
    Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)

    Як повідомляв Укргідрометцентр, у Києві в п’ятницю вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

    Київ дороги Укргідрометцентр Київавтодор снігопад
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