Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)



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Дороги міста обробляють спеціальними засобами проти ожеледиці Фото: Київавтодор

Автодорівці готуються до снігопаду в Києві

Комунальна корпорація «Київавтодор» отримали попередження від синоптиків про сніг у столиці.

У зв’язку з цим частина техніки почала превентивну обробку вулиць, мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Також розпочалось чергування спеціальної техніки на вихідних позиціях у місті.

Як повідомляв Укргідрометцентр, у Києві в п’ятницю вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.