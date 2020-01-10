Дорожники поливають вулиці Києва протиожеледними засобами (фото)
Дороги міста обробляють спеціальними засобами проти ожеледиці
Фото: Київавтодор
Автодорівці готуються до снігопаду в Києві
Комунальна корпорація «Київавтодор» отримали попередження від синоптиків про сніг у столиці.
У зв’язку з цим частина техніки почала превентивну обробку вулиць, мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами. Про це повідомляє пресслужба корпорації.
Також розпочалось чергування спеціальної техніки на вихідних позиціях у місті.
Як повідомляв Укргідрометцентр, у Києві в п’ятницю вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.