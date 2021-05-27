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    Синоптики розповіли, де завтра задощить

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    В Україні пануватиме тепло, а де-не-де йтимуть дощі - Синоптики розповіли, де завтра задощить
    В Україні пануватиме тепло, а де-не-де йтимуть дощі
    Фото з відкритих джерел

    Синоптики запевнили, що завтра в Україні очікується по-весняному тепла погода

    У більшості регіонів вдень стовпчики термометрів піднімуться до показників +24°...+27°, однак в західних та північних областях країни – до +20°. Також деяку територію України заллють дощі.

    У Києві – мінлива хмарність, злива. Температура повітря вночі +15°, вдень +20°.

    У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі +6°, вдень +17°.

    У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +20°.

    У Рівному в п'ятницю – хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +20°.

    У Тернополі 28 травня вночі буде +9°, вдень +18°, злива.

    У Хмельницькому завтра буде сильний дощ, вночі +11°, вдень +22°.

    В Івано-Франківську завтра очікується невеликий дощ, вночі +11°, вдень +18°.

    У Чернівцях у п'ятницю – суцільна хмарність, дощ, вночі +11°, вдень +18°.

    У Вінниці завтра – мінлива хмарність, гроза, +12°...+20°.

    У Житомирі в п'ятницю буде похмуро, гроза, температура вночі +12°, вдень +20°.

    У Черкасах – мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°.

    У Кропивницькому – мінлива хмарність, температура вночі +15°, вдень +26°.

    У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря +14°...+27°.

    В Одесі 28 травня – хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +24°.

    У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +27°, мінлива хмарність.

    У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +27°.

    У Запоріжжі – невелика хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

    У Сумах завтра очікується злива, температура повітря + 14°...+27°.

    У Харкові – мінлива хмарність, температура вночі +16°, вдень +27°.

    У Дніпрі – мінлива хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

    У Сімферополі в п'ятницю – невеликий дощ, +13°...+24°.

    У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +26°.

    У Сєвєродонецьку – невелика хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

    Додамо, що сьогодні, 27 травня, відзначають День сміливих рішень і Сидора Бокогрея.

    Теги: прогноз погоди Україна дощ
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    Синоптики розповіли, де завтра задощить