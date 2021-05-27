Синоптики розповіли, де завтра задощить

Синоптики запевнили, що завтра в Україні очікується по-весняному тепла погода

У більшості регіонів вдень стовпчики термометрів піднімуться до показників +24°...+27°, однак в західних та північних областях країни – до +20°. Також деяку територію України заллють дощі.

У Києві – мінлива хмарність, злива. Температура повітря вночі +15°, вдень +20°.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі +6°, вдень +17°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +20°.

У Рівному в п'ятницю – хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +20°.

У Тернополі 28 травня вночі буде +9°, вдень +18°, злива.

У Хмельницькому завтра буде сильний дощ, вночі +11°, вдень +22°.

В Івано-Франківську завтра очікується невеликий дощ, вночі +11°, вдень +18°.

У Чернівцях у п'ятницю – суцільна хмарність, дощ, вночі +11°, вдень +18°.

У Вінниці завтра – мінлива хмарність, гроза, +12°...+20°.

У Житомирі в п'ятницю буде похмуро, гроза, температура вночі +12°, вдень +20°.

У Черкасах – мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°.

У Кропивницькому – мінлива хмарність, температура вночі +15°, вдень +26°.

У Полтаві завтра мінлива хмарність, температура повітря +14°...+27°.

В Одесі 28 травня – хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +24°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +15°, вдень +27°, мінлива хмарність.

У Миколаєві завтра буде мінлива хмарність, вночі +16°, вдень +27°.

У Запоріжжі – невелика хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

У Сумах завтра очікується злива, температура повітря + 14°...+27°.

У Харкові – мінлива хмарність, температура вночі +16°, вдень +27°.

У Дніпрі – мінлива хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

У Сімферополі в п'ятницю – невеликий дощ, +13°...+24°.

У Краматорську буде хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +26°.

У Сєвєродонецьку – невелика хмарність, температура вночі +15°, вдень +27°.

Додамо, що сьогодні, 27 травня, відзначають День сміливих рішень і Сидора Бокогрея.