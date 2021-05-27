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    Синоптики попередили українців про погіршення погоди: де сьогодні будуть грози

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    У Києві сьогодні вдень прогнозують&nbsp;помірний короткочасний&nbsp;дощ та грозу - Синоптики попередили українців про погіршення погоди: де сьогодні будуть грози

    У Києві сьогодні вдень прогнозують помірний короткочасний дощ та грозу

    Фото: Главком

    У кількох областях України очікуються грози і літнє тепло

    У четвер, 27 травня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов: короткочасні дощі та грози прогнозують у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «27 травня мінлива хмарність. У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 21-23°.

    Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.

    Теги: Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Синоптики попередили українців про погіршення погоди: де сьогодні будуть грози