Експерти з’ясували, чиє сміття пливе до Угорщини по Тисі

Сміття, що потрапляє до Угорщини річкою, на 80% має румунське походження

Тонни сміття, які потрапили до Угорщини річкою Тиса, на 80% мають румунське походження. Такого висновку дійшли після експертизи, яку провела українсько-угорська робоча група. Про це повідомив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований на сторінці у Facebook.

«80% сміття, що потрапило до Угорщини по річці Тиса, має румунське походження. Такими є результати експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини», – заявив він.

Однак, за словами Мальованого, Україна продукує п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, тому українська сторона також несе відповідальність за налагодження системи поводження з відходами.

«Це розробка схем санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття, це розвиток інфраструктури для перероблення відходів – сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів тощо», – сказав глава Держекоінспекції.

Мальований також анонсував створення відеосистеми для моніторингу стану річки Тиса на українсько-угорському кордоні. Це дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення.

Нагадаємо, угорські дипломати визнали, що тонни сміття припливають до них річкою Тиса не лише з України.

У квітні Угорщина поскаржилася на тонни сміття, яке припливає річкою Тиса. Угорські дипломати розповідали, що раніше стільки мотлоху було за рік, а тепер лише за кілька місяців. І виловити всі відходи не вдається, тож вони мандрують Євросоюзом.

Угорщина стверджувала, що відходи потрапляють в їхню країну насамперед з України. Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розповів, що сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Під час цьогорічних обстежень територій басейну річок Тиса, Уж, Латориця та їхніх приток на території Закарпатської області працівники Держекоінспекції виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища.

Це вже не вперше, коли Угорщина скаржиться на сміття з України. Торік у червні в Угорщині показали тонни сміття на річці Тиса, яке теж пливло з України.

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